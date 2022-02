L’alumnat de 5è de primària de les escoles José Echegaray, Mercè Rodoreda, El Pontarró i La Mercè, de Martorell, participants al projecte «Cultura Emprenedora a l’Escola», va realitzar el taller de logotip i imatge corporativa. Els cooperativistes van rebre formació sobre com escollir la tipografia, la forma i els colors del seu logotip, tot fent una reflexió del que es vol transmetre. Les sessions van ser impartides pels mateixos professors al José Echegaray i al Mercè Rodoreda. En el cas d’El Pontarró, per un dels padrins CUEME, Robert Moreno d’StreetWorldRecords, que, tot i no ser el padrí de l’escola, es va oferir a fer el taller als alumnes. En el cas de l’escola La Mercè, va ser el tècnic de Comunicació del Centre de Promoció Econòmica, Víctor Pérez.