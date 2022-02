«Amb els 5 sentits. L’ús responsable de pantalles» és el títol de la xerrada que tindrà lloc el proper 9 de març a la llar d’infants municipal La Ginesta de Sant Esteve Sesrovires. L’objectiu de la jornada és incidir especialment en la prevenció dels usos problemàtics de pantalles en la infància i convidar a la reflexió.

La sessió és organitzada per les regidories d’Educació i de Benestar Social de l’Ajuntament de Sant Esteve, amb la col·laboració del Cabalbaix.

Per assistir-hi, cal inscripció prèvia mitjançant el telèfon de la llar 93 771 58 89, o per correu electrònic a llarlaginesta@gmail.com. S’oferirà servei de cangur al preu de tres euros per família.