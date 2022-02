El seguiment de les caixes niu que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet va programar va permetre identificar nou punts ocupats per pardals xarrec o bé per mallerengues. Una situació que millora les nidificacions de la temporada i que posa de manifest la importància de tenir caixes niu en zones urbanes. Afavorir la presència d’aquests ocells al medi urbà aporta beneficis per a les persones (per exemple, per la seva gran ingesta de mosquits), així com per a la salut de la vegetació i el verd urbà a través de la lluita contra les plagues com, per exemple, la processionària del pi, de la qual la mallerenga n’és una depredadora, o la plaga del tigre del plàtan.