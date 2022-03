La Fira de la Caldera de Montmaneu va suposar un inici de temporada per als igualadins. L’any 2020 va ser l’última actuació que van poder fer abans de l’aturada per la pandèmia. El que fa dos anys va ser un final, aquest cop va ser l’inici de la recuperació de la normalitat del món casteller. A primera ronda, després dels 3 pilars de 4, van lluitar la torre de 7 que van acabar carregant. Un castell que només ha pogut descarregar la Colla Joves dels Xiquets de Valls en el que es porta d’any. Tot i la caiguda, els Moixiganguers, que actuaven en solitari, van descarregar el 4 de 7 a segona ronda i el 3 de 7 a la tercera. Per acabar la diada, els morats van descarregar un pilar de 5.