L’església dels Caputxins d’Igualada va acollir el 16è Memorial Maria del Rio Montfort, professora i primera directora de la Coral de Santa Maria, amb una solemne missa cantada i un petit concert. L’eucaristia va ser presidida per P. Francesc Miquel Sánchez, guardià del convent, el qual va tenir paraules encomiàstiques per la tasca pedagògica i social realitzada per Maria del Rio . També hi va haver un record pels cantaires i excantaires traspassats en l’últim any. Després de la missa, es va oferir un petit concert sota la direcció de Coni Torrents amb l’acompanyament al teclat de Mònica Carvajal.