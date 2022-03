Dimarts al vespre i davant l’ajuntament d’Igualada amb la façana il·luminada de blau i groc formant la bandera d’Ucraïna, unes 200 persones van concentrar-se per rebutjar la guerra i els atacs en la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. La concentració de rebuig als atacs i en favor del poble ucraïnès va comptar amb representants de tots els partits del consistori, la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés. La capçalera de la trobada va tenir una pancarta amb el lema «No a la guerra a Ucraïna». Entre els assistents a la concentració hi havia diversos ucraïnesos que viuen a la ciutat, dues d’aquestes persones van tancar l’acte explicant la greu situació que viuen alguns dels seus familiars que són a Ucraïna i van donar les gràcies pel suport i ajuda de la ciutat i la comarca.