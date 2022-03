Sant Fruitós de Bages va recuperar la Festa de l’Arròs Infantil, que cada any se celebra en un centre escolar, però que la pandèmia havia interromput els darrers anys. L’arròs, cuinat per la colla de l’Arròs, va ser repartit per a més de 400 escolars ubicats a la pista poliesportiva de l’escola Monsenyor Gibert. L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Àdria Mazcuñan, i de regidors locals. Abans del dinar, tres alumnes van llegir uns poemes demanant la pau a Ucraïna. -Jaume Grandia