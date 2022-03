Cada inici d’any, l’Ajuntament de Castellví de Rosanes dur a terme una recepció al primer nadó nascut al municipi i a la seva família per entregar-los un obsequi commemoratiu d’aquesta efemèride i felicitar-los pel naixement. El primer nadó del 2022 ha sigut Karim Taibi, que va néixer el passat 3 de gener, i que va visitar l’Ajuntament acompanyat de la seva mare i del seu pare. La família va ser rebuda per l’alcalde, Adrià Camino, i la regidora de Joventut i Gent Gran, Teresa Mínguez, que els van obsequiar com és tradició amb una cistella de productes per a la cura dels nadons i amb un diploma que acredita el Karim com el primer nen nascut a Castellví de Rosanes aquest 2022.