Durant tres caps de setmana es va celebrar a Terrassa la primera fase de la copa Catalunya de Gimnàstica Artística femenina. El Centre Gimnàstic del Berguedà de Puig-reig va participar aconseguint varis podis. L’equip d’escolar E grans format per Gina Vilardaga, Aina Macià i Marta Pont va aconseguir la 2a posició per equips. Cal destacar, la primera posició en la classificació individual de Vilardaga. Elena Mazzeo, la 12a posició en la categoria escolar C petites, i Martina Ayala, la 24a. L’equip escolar de la categoria D petites va quedar en 6a posició, destacant Paula Coromines en 5a posició en la classificació individual. En Base 2 grans l’equip berguedà va pujar al podi en la 2a posició. En la classificació individual, Jana Isaac va quedar 4a i Nàdia Sánchez, 5a. L’equip format per Neu Bartoló, Clàudia Roca, Berta Claret i Gina Avilés es va proclamar campió en Base 3 grans. Gina Avilés, 5a en individual i Neu Bartoló, 14a. En la categoria Base 3 mitjanes, l’equip berguedà va quedar en 8a posició i les grans de categoria Base 4 van pujar al podi en tercer lloc.