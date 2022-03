L’Ajuntament de Sallent i l’entitat Adona’t van repartir material relacionat amb el 8 de març a l’entrada del Parc Pere Sallés per tal de lliurar-lo a l’alumnat que entrava a l’escola. D’aquesta manera, els nens i nenes de l’Escola Torres Amat, Vedruna Sallent, L’Esquitx van recollir diferents obsequis i van recordar la importància de reivindicar i celebrar el Dia Internacional de les Dones. També es va dur el material de sensibilització a l’escola Els Pins de Cabrianes perquè tots els nens i nenes en poguessin gaudir. No va faltar la visita a l’IES Llobregat, on es va realitzar una acció de sensibilització amb l’alumnat.