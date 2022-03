Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, l’Hospital Sagrat Cor de Martorell va engegar una campanya de promoció de la utilització del llenguatge inclusiu entre el personal col·laborador. Es van difondre missatges, al llarg de tota la setmana, sobre l’ús no sexista del llenguatge en diferents situacions, com en el cas de genèrics reals; carreres, oficis i titulacions, noms abstractes d’accions o qualitats. També es van repartir, entre col·laboradores i col·laboradors de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell i dels equipaments comunitaris, diversos productes donats per l’Institut Català de la Dona, com ventalls, polseres, xapes, adhesius, entre d’altres.