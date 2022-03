Els nens i nenes de l’escola Guerau de Jorba es troben un divendres al mes després de classe per comentar conjuntament una lectura. En l’última trobada es va parlar de Sunakay, un llibre que narra un futur postapocalíptic amb un mar sense vida i ple de plàstic. El llibre va provocar una motivació per la cura del medi ambient que els va portar a fer treballs de neteja de l’entorn, en què van omplir set bosses de brossa. En acabar, els participants es van retrobar al centre de la plaça de nou per veure tot el que havien recollit i immortalitzar amb una instantània la trobada del club.