Vilanova del Camí va lliurar els premis del concurs de manualitats organitzat per l’Associació de Pensionistes i Jubilats amb motiu del Dia Internacional de les Dones. El primer premi, un val de 50 euros per bescanviar en un establiment del municipi, va ser per a Rosario Saucedo. Els dos segons premis, també atorgats per l’Ajuntament i dotats amb un val de 25 euros casdascun a bescanviar a +KLlibres, van ser per a Miguel Garzo i Júlia Hernández.