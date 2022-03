Abrera va celebrar el Dia d’Andalusia amb l’entitat Juventudes Rocieras, que va omplir el gimnàs municipal de música, dansa i gastronomia. La festa es va iniciar amb una missa rociera oficiada per Mn. Francisco García i amb el cor rociero Nuevos Comienzos. Seguidament, Jesús Naharro, alcalde d’Abrera, acompanyat per Francisco Sánchez, regidor de Cultura, i Antonia López, presidenta de Juventudes Rocieras, van agrair l’assistència a l’acte al veïnat abrerenc i a les participants que van obtenir el primer premi del concurs de disfresses de Carnestoltes i que van donar íntegrament el premi de 200 euros a una organització per ajudar Ucraïna. Les actuacions de dansa van ser a càrrec dels diversos grups de ball de Juventudes Rocieras.