La 40a edició de l’Europassion, una trobada de les passions d’Europa i Catalunya, va tornar a Esparreguera, que enguany és la Capital Europea de les Passions. En total hi van participar representants de 13 països i de totes les passions de Catalunya, en un cap de setmana que va incloure la visita al Palau de l’Arquebisbat de Barcelona, el Parlament i Montserrat. També es va dur a terme un acte institucional per commemorar el 40è aniversari d’Europassion, amb la presència de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. L’acte va ser organitzat per la Federació Catalana i la Passió d’Esparreguera, que ha estrenat la primera representació de la temporada.