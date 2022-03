La Colla Excursionista de Vilanova del Camí van recórrer la 7a etapa del Camí de Sant Jaume per la Garrotxa en un recorregut de 19 quilòmetres. El grup es va traslladar amb autocar fins al punt on s’havien quedat l’etapa anterior, a Sant Esteve d’en Bas. La vintena de peregrins, en poc més de mitja hora, van arribar als Hostalets d’en Bas on van immortalitzar la sortida amb una fotografia de grup. Els caminaries van seguir el vell camí ral de Vic a Olot fins a arribar a Cantonigròs.