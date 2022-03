Treballadors de Llibreria Sobrerroca van fer divendres passat, 11 de març, un sopar de comiat a Rossi Pintó, encarregada de la botiga Sobrerroca. Rossi Pintó s’ha prejubilat després d’haver treballat durant 47 anys a la mateixa empresa. Hi va entrar quan tenia 15 anys i sempre hi ha desenvolupat tasques de cara al públic. Al llarg dels anys ha treballat en diferents establiments de Sobrerroca. Companys i excompanys de la feina van preparar a Rossi Pintó (ajupida al mig a la fotografia) una festa al restaurant Vermell de Manresa, on, a més de donar-li diversos regals, van fer una retirada simbòlica de la seva samarreta com a homenatge per tots els anys compartits a la feina.