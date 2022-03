Més de tres-centes persones van participar diumenge en la Caminada de la Dona de Súria, darrer acte del programa organitzat enguany amb motiu del Dia Internacional de la Dona. La Caminada de la Dona va comptar amb la participació de persones de totes les edats, que van escollir un del dos itineraris programats per l’entorn del nucli urbà, amb sortida i arribada a la plaça de la Serradora. Al final de la Caminada es va oferir un esmorzar a les persones participants, que també van poder recollir una samarreta commemorativa. Coincidint amb el final de la Caminada de la Dona, el col·lectiu Bruixes Salines va recollir donacions a la plaça de la Serradora per a les accions solidàries destinades a les persones desplaçades per la guerra a Ucraïna.