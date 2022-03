Igualada va finalitzar una nova edició del Curs de Coneixement de la Societat Catalana que organitza el Servei d’Atenció a les Migracions de l’Ajuntament d’Igualada i imparteix la Fundació Sociocultural Atlas. El curs, que es va fer en línia, va constar de deu sessions durant les quals els participants es van apropar a la història, la geografia i la cultura catalana, així com a les festes locals i el funcionament dels serveis públics. Enguany hi va participar vint-i-sis persones de fins a nou nacionalitats diferents. L’últim dia l’alumnat va trobar-se per a fer una visita a l’Ajuntament d’Igualada, i van ser rebuts al saló de sessions consistorial per Pere Camps, regidor de Promoció Cultural i Relacions institucionals, i per Marc Castells, alcalde d’Igualada.