Artés va ser escenari del concert de la cantant Joana Serrat amb la banda The Great Canyoners, en el marc del cicle de concerts Artés és música i organitzat per l’Ajuntament i l’Escola de Música. El concert va servir per presentar el darrer disc Hardcore from the heart, recentment guardonat als Premis Enderrock d’enguany com a millor disc en llengua no catalana. Cançons com Easy, How to make you love me i Wild Beast van omplir la sala amb la seva veu característica i la instrumentalització enèrgica de la banda, al costat d’altres temes que la cantant va interpretar sola a la guitarra.