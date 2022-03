A la localitat d’Agramunt es va celebrar la Festa Randonneur 2021, en la qual es va reconèixer la Penya Ciclista Bonavista per la seva primera participació a la marxa París-Brest-París del 1971. Cal destacar que la PC Bonavista va ser la primera entitat de l’Estat espanyol que hi va participar. Fa cinquanta anys, Francesc Porta, Carlos Ruano i Leopoldo Gallego van recórrer 1.200 quilòmetres en 86 hores. Des de llavors, la penya ha participat cada any en diferents Randonneurs. A la imatge, d’esquerra a dreta, Francesc Porta, soci de la Penya; Miquel Closa, president de l’entitat, i Nasi Solernou, responsable actualment de la secció Randonneurs de la penya. L’acte va ser organitzat per Randonneurs Catalunya.