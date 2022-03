Una cinquantena d’artistes i emprenedores van participar en la Fira de les Dones d’Òdena i van mostrar el seu talent en un gran ventall de sectors com llibres i editorials, disseny i moda, pintura i il·lustració, artesania, teràpies, alimentació, entre d’altres. Parades diverses procedents d’arreu de la comarca de l’Anoia i també d’altres com el Solsonès, el Baix Llobregat, el Bages, el Berguedà, el Barcelonès, el Vallès Occidental i l’Alt Penedès van omplir la Fira de les Dones d’Òdena. Paral·lelament a la mostra, també es van fer xerrades de cosmètica natural, tallers de disseny, teràpies, manualitats diverses, recitals de poesia i actuacions musicals en directe, entre altres. Enguany va ser la segona edició, després de dos anys interromputs per la pandèmia.