Els guanyadors de la fase catalana de les Olimpíades de Geologia van participar en una sortida pel Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, durant la qual van visitar la muntanya de sal de Cardona, la falla de Migmón de Súria i el barri de l’Estació de Sallent. El grup, format per una vintena de persones, el formaven els guanyadors de les proves celebrades a les quatre demarcacions catalanes, els seus acompanyants i membres de l’organització de les Olimpíades. Aquesta és la vuitena vegada que el Geoparc ofereix una sortida per als guanyadors de les Olimpíades. Aquesta iniciativa va començar l’any 2013 i només es va deixar de fer dos anys per la pandèmia. La visita es va iniciar a l’interior de la muntanya de sal de Cardona i va continuar per l’exterior i la Vall Salina. Després, el grup es va dirigir a Súria per veure l’anticlinal fallat del Migmón i la zona de les guixeres, seguint un tram de la riera de Tordell. També es va visitar el barri de l’Estació de Sallent.