Les patinadores més petites del Club Patinatge de l’Associació Guardiolenca van participar en el Trofeu Promoció de Corbera. Per a moltes de les integrants va ser un gran repte, ja que era la primera competició fora de casa, i per això se’ls hi va reconèixer el seu mèrit amb un trofeu. Amb més de 130 participants vinguts de diferents clubs de tota Catalunya, Laia Closa, va aconseguir pujar al podi en primera posició, seguida de Diana Ionela Vizaru, en segona posició, en la categoria de nivell 1.