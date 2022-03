El GrupArt Navarcles i El Coro han organitzat la tradicional exposició navarclina que té lloc per la Festa Major d’Hivern, i que l’any passat no es va poder celebrar. Malgrat que ha tornat amb un mes de retard, una cinquantena de participants exposen una variada mostra de pintura, escultura, maquetes i manualitats a l’Espai Cultural El Coro de Navarcles. L’acte inaugural va ser presidit per Josep M. Feliu, alcalde, i Nereida Berruezo, regidora de cultura, juntament amb Eduard Fonts, Queralt Valls i Joan Cots de GrupArt, i Valentí Oliveras d’El Coro, que van lliurar un record de la mostra a tots els participants. També és va fer lliurament d’una placa a la família Esquius Monrós, en reconeixement per la seva donació desinteressada de les obres d’art de Marcel·lí Monrós a l’entitat El Coro. Enguany es commemora el 50è aniversari de la mort de l’activista cultural Marcel·lí Monrós, per això els organitzadors d’aquesta XXXII Mostra, van demanar que fos el primer acte de l’«Any Marcel·lí Monrós», que Navarcles li dediqués al seu fill predilecte. -Jaume Grandia