Més de 250 alumnes de 5è i 6è de Primària de les cooperatives escolars de Manresa (Joviat, Bages, Puigberenguer, La Salle i L’Espill) van ser rebuts per l’alcalde de la ciutat, Marc Aloy Guàrdia; la regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz Mas; i el regidor d’Ensenyament i Universitats, Josep Gili Prat, en un acte celebrat a la Sala de Columnes de l’Ajuntament de Manresa. En primer lloc, es va fer entrega a les 13 cooperatives participants en el programa Cultura Emprenedora a l’Escola del CIF, document necessari per a totes les empreses i que les constitueix legalment com a cooperatives. A banda d’obtenir aquest document, els cooperativistes van poder intercanviar impressions amb els representants municipals. Finalment, l’Ajuntament va lliurar a la direcció de les cinc escoles una placa on la Diputació de Barcelona reconeix la seva participació en el projecte «Cultura Emprenedora a l’Escola».