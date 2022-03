L’alumnat de l’escola Mansuet i de La Salut que participen en el programa CuEmE van passar per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Collbató per registrar les seves entitats i així poder operar com a cooperativa. Aquest programa, Cultura emprenedora a l’escola (CuEmE) sota el lideratge de la Diputació de Barcelona, vol fomentar l’esperit emprenedor i les competències bàsiques en el cicle superior d’Educació Primària. Enguany, el projecte de l’escola Mansuet té per nom CreatiCoop, i el projecte de l’escola La Salut, CAES5. La creativitat, la iniciativa, la innovació i l’assumpció de riscos, així com amb l’habilitat per planificar i gestionar projectes, en són les seves principals característiques.