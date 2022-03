L’Aula Municipal de Música va organitzar, un any més, els tallers de «Bàsquet Beat» per l’alumnat d’ESO i dels Plans de Transició al Treball (PFI-PTT) de Piera. En aquests tallers, la pilota de bàsquet s’utilitza a través dels sons que pot emetre. Diferents professors de l’Aula s’encarreguen d’ensenyar uns continguts musicals amb l’objectiu de finalitzar el taller realitzant una creació col·lectiva en format de peça musical. El treball en equip és bàsic: l’alumnat munta una orquestra rítmica on cada bot és important i on s’han de tenir molt en compte les aportacions de la resta de companys. Aquest taller es va poder dur a terme gràcies a la col·laboració del Club Bàsquet de Piera i dels centres educatius que cedeixen les pilotes de bàsquet.