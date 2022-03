L’ADF de Sant Martí de Tous ha organitzat, en col·laboració amb l’Ajuntament, una calçotada popular per al 27 de març amb l’objectiu de recollir fons per sufragar part de les despeses ocasionades pels desperfectes que van patir els equips de l’ADF per l’incendi de l’estiu i també per fer noves accions per conservar i protegir els boscos i el territori.

El dinar tindrà lloc a la zona de l’Aubareda i inclou aperitiu, calçots, carn a la brasa, pa i beguda. L’aportació mínima és de 15 euros però hi ha tiquet VIP de 20 euros (calçotada i tres consumisions addicionals al bar), tiquet premium (calçotada, tres consumisions addicionals al bar i record) i menú infantil de 10.