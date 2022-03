El 64è Ral·li Internacional de Cotxes d’Època Barcelona-Sitges va comptar amb la participació d’un total de 52 cotxes d’època, 24 centenaris i més d’11 motocicletes que van sortir de la plaça Sant Jaume de Barcelona per fer un recorregut de prop de 46 km fins a la vil·la de Sitges. Com en els darrers anys, la família santfruitosenca Prat- Dachs hi va participar, enguany amb el vehicle Renault de l’any 1918 i matrícula B-6445. Conduït per Josep Prat Rusiñol i acompanyat de la seva filla Elisabeth Prat-Dachs van rebre dos premis de l’organització del ral·li: un en l’apartat d’automòbils més destacats segons la seva data de fabricació (Grup III), entre 1915 i 1920, i el premi a l’elegància, en memòria de Gemma Tosca, per a Elisabeth Prat.-Jaume Grandia