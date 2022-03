La Molina van acolir, ahir, un simulacre d’un fort episodi de vent que va provocar diferents incidències a l’estació com l’avaria d’un telecadira; una cerca de persones desorientades, i la d’unes que no podien accedir al vehicle pel fort vent. L’escenari simulat va ser el d’un dimecres de les vacances de Nadal, amb uns 1.500 usuaris, i que al migdia el temps canviava ràpidament amb un augment molt significatiu del vent, provocant el tancament de pistes i remuntadors i avisant als usuaris per megafonia. Mentre es buidava el telecadira El Llac, aquest es va aturar i descarrilar, de manera que es van haver d’evacuar els usuaris de tres cadires, alguns, persones amb discapacitat. En l’incident van resultar 2 persones ferides greus i dues de lleus. Al mateix temps, s’ha rebut l’avís de control a través del telèfon 112 d’un grup de persones que feien esquí de muntanya es van desorientat i s’havia d’iniciar una recerca. Un altre grup no podia tornar als vehicles. La Molina va destinar al lloc de l’accident personal del centre mèdic de l’estació i de pistes. A més, hi van participar els Bombers, els Mossos d’Esquadra i el SEM. El simulacre estava organitzat per la Molina i Protecció Civil.