L’Associació Cultural Manresana de Boletaires El Rovelló va reprendre les sortides, després del parèntesi provocat per la covid-19, amb la tradicional calçotada. El grup es va desplaçar fins a Penelles, a la comarca de la Noguera, el poble amb més murals per habitant de tota Catalunya gràcies al Gargar Festival, per contemplar els seus murals i grafits. Tot seguit, es van desplaçar al Restaurant Pinós per a gaudir de la tradicional calçotada. Després d’una llarga sobretaula, el grup va gaudir de les vistes des del mirador del Centre Geogràfic de Catalunya. Allà van contemplar la rosa dels vents esculpida en pedra en un punt situat a uns 940 metres d’altitud.