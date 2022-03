La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Martorell, amb la col·laboració de la d’Ensenyament, ha engegat una campanya escolar de reforestació a la serra de l’Ataix. Hi participen els alumnes de 4t de primària de les escoles locals, que des de dimecres i fins avui planten oliveres i ametllers, i que en faran seguiment els propers dos anys. D’aquesta manera, es reforesten àrees cremades per l’incendi del juliol passat, que difícilment s’haurien regenerat de forma natural, i també per sensibilitzar els alumnes.