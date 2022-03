El premi de recerca en gènere Nativitat Yarza ja té guanyadores: Laia Areny i Baró, de l’institut Pere Vives Vich, i Paula López Llanos, de l’institut Pla de les Moreres de Vilanova del Camí. El guardó, que es va lliurar per tercer any consecutiu, el convoca l’àrea d’igualtat de gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i premia els millors treballs de recerca sobre aspectes relacionats amb els feminismes i l’equitat. Areny es va endur el primer premi pel treball «Estudi de la influència del gènere a l’hora de triar un grau universitari» valorat en 350 euros i 500 euros en forma de tallers de coeducació al centre on estudia. El segon premi, valorat en 150 euros, va ser per al treball de recerca «Les dones al món dels videojocs» de Paula López Llanos, alumna de l’institut Pla de les Moreres de Vilanova del Camí.