Una quinzena de caminaires de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí es va dirigir fins a Argençola per conèixer el seu entorn i van fer un recorregut de 16 quilòmetres. El grup va visitar el molí de les Vinyes, tot seguit, passant pel Carbassí, van arribar a la font de Mussa, al peu de la Panadella, un dels tres naixements que se li atorguen al riu Anoia. Un cop allà, van aprofitar per agafar forces amb un esmorzar i immortalitzar la sortida amb una fotografia de grup. Després, van continuar la caminada fins arribar al radar meteorològic que va instal·lar el Servei Meteorològic de Catalunya el 29 d’octubre del 2003 a la Panadella. Poc després, un cop al nucli de Bellmunt van donar per finalitzada la caminada.