El Dia Mundial del Teatre es va commemorar a Martorell amb una jornada de lliure participació a la plaça de les Cultures. Performances, actuacions musicals i lectures de poemes van omplir la jornada organitzada per l’Aula de Teatre de Martorell. A l’acte hi van assistir Xavier Fonollosa, alcalde del municipi, i Elisabeth Plaza, regidora de Serveis Urbans i Via Pública. Els membres de l’escola van actuar en aquesta trobada i van expressar, a través de les seves actuacions, realitats com el feminisme i l’evolució de la vida. A més, l’alumnat va reivindicar amb pancartes que, gràcies a l’art d’actuar, han canviat la personalitat, han guanyat confiança i han perdut timidesa.