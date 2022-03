L’Ajuntament de Manresa va rebre una delegació europea, formada per prop d’una trentena d’alumnes i una dotzena de mestres de sis països europeus (Turquia, Itàlia, França, Romania, Polònia i Catalunya), que estan participant conjuntament en el programa Erasmus + «Sharing European treasure». La delegació manresana va ser representada per l’escola Renaixença, que és el centre d’ensenyament que va assumir el paper d’amfitrió i la responsabilitat d’acollir l’alumnat i d’organitzar diferents activitats culturals per a aquesta delegació europea. Els alumnes van ser rebuts per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia, que els va donar la benvinguda i els va desitjar una bona estada a la ciutat. A l’acte també hi va assistir el regidor d’Ensenyament i Universitats, Josep Gili Prat, i la directora de l’escola Renaixença, Diana Gill Boza. En acabar, els assistents van rebre com a obsequi bosses de record de «Manresa 2022» i es van fer un fotografia de grup per recordar aquest acte de recepció, celebrat al saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa.