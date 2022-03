L’Associació Tria de Sant Joan de Vilatorrada va solidaritzar-se amb la població d’Ucraïna amb tota classe de roba d’abric: mantes, jerseis, anoracs i sacs de dormir. També, l’associació va fer arribar tota mena de medicaments i aliments per valor de 1.000 euros. A Sant Joan de Vilatorrada hi viu una nombrosa comunitat d’Ucraïna i per aquest motiu, l’associació ha volgut col·laborar amb el seu gra de sorra. L’Associació Tria de Sant Joan de Vilatorrada manifesta «la seva més enèrgica protesta contra les accions militars a Ucraïna i que condueix a la pèrdua de vides».