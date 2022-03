Trenta persones van participar en el nou taller per a gent gran titulat «Jubilats a Martorell» organitzat per la Regidoria de Gent Gran i amb la col·laboració de la de Comerç. Les tres sessions es van enfocar sobre diversos temes com què implica la jubilació i els recursos que hi ha disponibles a la població; la salut amb recomanacions i consells per mantenir la salut física, psicològica i nutricional; i una trobada grupal per pal·liar els efectes de l’escletxa digital i els serveis bancaris.