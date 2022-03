Unes 150 persones van participar a Sallent a la jornada d’intercanvis del cicle de passejades de marxa nòrdica per a la gent gran. Els quatre municipis participants van ser Martorell, Ullastrell, El Prat de Llobregat i Sallent. El recorregut, d’uns 8,5 quilòmetres, es va iniciar a la plaça de la Torre del Gas amb una sessió d’estiraments. Tot seguit, els caminaires es van dirigir cap al passeig del Riu i van pujar cap a la Rampinya a buscar la Séquia a l’alçada de l’Aqüeducte del Vilar. Durant el recorregut es van fer diverses parades per comentar diversos llocs d’interès, com son el Castell de Sant Sebastià, la falla del Guix, Tomb Xic, Poblat Ibèric del Cogulló, l’amfiteatre de la Sala i es va explicar la història de la Sèquia a càrrec del Parc de la Sèquia. Un cop acabada la caminada els participants es van dirigir a l’Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent per dinar i ballar en línia.