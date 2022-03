La llibreria Parcir de Manresa va acollir la presentació dels llibres Anirob, o la lluna ens espera, de Beatrice Nyffenegger, i Paraules de mar, de Blanca Soler. Ambdues obres són publicades per Parcir Edicions Selectes. Beatrice Nyffenegger, amb una llarga trajectòria literària, acaba de publicar el conte Anirob, o la lluna ens espera. L’autora va estar acompanyada per Joan Ros i Roser Rojas, autora de les il·lustracions del llibre. En el marc del Dia Mundial de la Poesia, Blanca Soler va presentar el seu poemari, Paraules de mar, on cada poema vol reflectir i denunciar una injustícia social.