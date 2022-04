L’exalumna de Grau Mitjà d’Activitats Comercials de l’Institut Joan Oró de Martorell, Ainara Campillo, ha guanyat la categoria d’aparadorisme a les Olimpíades de Formació Professional (FP) «Spainskills», que van tenir lloc al recinte ferial IFEMA de Madrid. Hi competien estudiants o acabats de titular en FP de tot l’estat. «Spainskills» se celebra bianualment i hi participen representants de tots els territoris de l’estat, prèviament seleccionats a les corresponents convocatòries. A Catalunya, el «Catskills» va celebrar-se a la tardor amb 40 guanyadors de diferents oficis que van viatjar a la final de Madrid. El concurs és un instrument divulgatiu d’aquesta oferta formativa i un mitjà per estimular estudiants, professorat i empreses. El certamen està organitzat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.