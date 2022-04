L’alumnat de 4t d’ESO de la Institució Igualada va rebre la visita d’un monitor de l’Institut Guttmann per oferir una xerrada en el marc del programa de prevenció d’accidents de trànsit «Game Over. No te la juguis». L’objectiu és sensibilitzar als joves amb la finalitat que desenvolupin comportaments responsables, adoptin actituds de prudència i prenguin les mesures de seguretat necessàries en conduir un vehicle de motor i en practicar activitats esportives o d’oci que comportin un risc. «Game Over, no te la juguis» va dirigit a joves d’entre 15 i 18 anys, estudiants d’ESO, Batxillerat i cicles formatius dels centres d’ensenyament públics i privats de Catalunya, i és possible gràcies al compromís de més de 20 monitors de la Fundació Institut Guttmann.