Enguany l’escola FEDAC Manresa participa en un programa Erasmus amb els alumnes de batxillerat anomenat «Creative vibrations in planning career paths using innovative teaching methods: Gamification, Design Thinking and Project Based Learning». Del 20 al 26 de març es va dur a terme una de les mobilitats del programa a la ciutat italiana de Bari, on els alumnes van compartir activitats relacionades amb les competències i habilitats necessàries per emprendre i iniciar projectes de negoci innovadors que aportin valor afegit en l’entorn en què viuen. L’alumnat també va visitar altres indrets de gran interès patrimonial de la regió de la Pulla (Puglia), com Alberobello, Lecce i Polignano a Mare.