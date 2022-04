El mes de març es van engegar de nou les visites tecnològiques al Centre d’Innovació Anoia després de dos anys de pandèmia. Pel centre han passat una vuitantena d’alumnes dels instituts Joan Mercader, Pere Vives i Milà i Fontanals d’Igualada, que van conèixer les instal·lacions i els projectes del Centre Tecnològic Leitat. L’alumnat va visitar el laboratori on es treballen projectes de valoració de residus i tecnologies de reciclatge. També, el grup va visitar la factoria logística d’Abacus per aprendre com es distribueix i s’emmagatzema el material per comercialitzar a les diferents botigues que la cooperativa té repartides pel territori català.