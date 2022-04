Aquest ha estat el darrer cap de setmana de la històrica botiga del carrer d’Urgell de Manresa Regals Blaya. La jubilació de la seva propietària, Maribel Blaya, posa punt final a una història de pràcticament set dècades.

El negoci el va iniciar Genís Blaya a finals dels anys cinquanta del segle passat, llavors com una botiga d’electrodomèstics i com a taller per als equips de sonorització professional que Blaya muntava per a reconegudes orquestres d’arreu de Catalunya. Amb la mort de Genís Blaya el 1969, el negoci, que llavors va passar a mans de la seva esposa, Maria Goya, es va reorientar lentament cap als articles de parament de la llar i de regal. I així ha estat fins a l’actualitat.

Maribel Blaya va iniciar-se al negoci de molt joveneta, i ha mantingut la botiga activa fins a aquest cap de setmana, tot i que la mare, que va morir el mes de febrer passat, va estar col·laborant-hi mentre va tenir possibilitats de fer-ho.

«És una satisfacció molt gran per tots aquests anys viscuts aquí seguint amb el negoci que va començar els anys 50 el pare», explicava divendres Maribel Blaya, que, per acomiadar la botiga, va rebre la visita de familiars, comerciants de la zona i també de la regidora de Comerç de l’Ajuntament de Manresa, Núria Masgrau. La tradició familiar queda ara en mans del segon fill de Genís Blaya i Maria Goya, Jordi, que manté la passió paterna per la sonorització professional amb So Bages.