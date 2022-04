El pierenc Joel Trulls es va proclamar campió de la SWUB Nacional d’Espanya al Pavelló Europa de Leganés. Trulls va competir contra altres atletes del territori espanyol en format batalles cara a cara, és a dir, cada esportista tenia dues rondes de 45 segons per demostrar les seves habilitats a les barres i eren puntuats pels jutges de l’esdeveniment. Es valoraven aspectes com el freestyle, els exercicis estàtics amb tensió, una correcta tècnica i una originalitat en la combinació de moviments. Joel Trulls, com a guanyador del SWUB Nacional, va obtenir una plaça classificatòria per competir al Mundial SWUB IV de Leganés el pròxim 28 de maig. Trulls, de 23 anys, tindrà l’oportunitat de millorar el quart lloc que va obtenir en l’últim Mundial disputat.