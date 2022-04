Els consellers i conselleres del Consell d’Infants de Piera van convidar a la seva sessió plenària a la regidora de Benestar Animal, Montse Porras, per explicar-li el projecte que han iniciat per a la recollida d’aliments i material per a les protectores d’animals de la zona. La regidora es va mostrar encantada amb la iniciativa i els va explicar amb quines dificultats es troben les associacions i entitats que es dediquen a tenir cura dels animals del carrer i abandonats. També els va explicar quin tipus de material és el que més necessiten i com funcionen gràcies al voluntariat.