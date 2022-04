A l’Escola Sesmon d’Oló, a Santa Maria d’Oló, on fa més de 7 cursos que es treballa a partir de la metodologia de projectes interdisciplinaris, es va fer una jornada de portes obertes un xic especial. La intenció era tornar a obrir l’escola a les famílies després de dos anys de poca activitat presencial. En el marc del projecte de «Pedagogia sistèmica» que porta a terme el centre, cada curs s’organitza una jornada de portes obertes de la qual els grans protagonistes són els nens i nenes de 1r i 2n. Durant aquesta jornada, els infants reben les famílies i les acompanyen per les diferents aules i espais, i els presenten les activitats que s’hi fan en aquell moment, on l’alumnat dels altres cicles treballa com un dia qualsevol.