La llibreria Parcir de Manresa va acollir la presentació del llibre Adéu, Déu, de Pere. B. Sturlese i editat per Nemo Books. Durant l’acte van intervenir, a més de l’autor, mossèn Joan Hakolimana, rector de la Seu de Manresa; Maryam Assakat, llibretera; i Kiko Espinoza, terapeuta. L’autor planteja com seria un món sense religions i ofereix una fórmula per acabar amb la pobresa al món.